Scilla, 3 mila in piazza per il grande show di Shade che infiamma festa di San Rocco | FOTO e VIDEO

Una piazza San Rocco stracolma di persone per il cantante e rapper Shade che ieri sera si è esibito sul palco radunando circa 3.000 persone in occasione della penultima sera della festa di San Rocco a Scilla. Nel famoso borgo della Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, Shade ha iniziato il suo concerto intorno alle 23 e ha cantato facendo scatenare il pubblico che si è immerso in una vasta lista di canzoni del rapper cantando e ballando.

Il rapper ha cantato una serie di canzoni coinvolgendo grandi e piccini che si sono rilassati a cantare e ballare per un paio d’ore a ritmo di buona musica.

Vasto programma di eventi organizzati dal Comune di Scilla per la tradizionale festa di San Rocco che ogni anno attira tantissimi turisti che si recano per partecipare a questa importante festa che si concluderà stasera con i tradizionali fuochi d’artificio a mezzanotte.

