Sapori, musica, arte e cultura: a Gesso torna “Ibbisu Village Fest”

Torna, dopo tre anni di stop forzato per la pandemia, uno tra gli eventi più attesi dell’estate messinese: l’Ibbisu Village Fest, un connubio di sapori, musica, arte e cultura dove non mancano momenti di solidarietà sociale. Un evento ideato con cura, concepito e voluto negli anni dall’Ass.ne “Gesso la Perla dei Peloritani”, presieduta da Tonino Macrì per promuovere e valorizzare il borgo medievale di Gesso, evidenziandone le potenzialità turistiche e ricettive.

L’Ibbisu Village Fest è un appuntamento tradizionale molto atteso; nella passata edizione hanno partecipato oltre 10.000 persone in piazza. Co-organizzato e patrocinato dal Comune di Messina, l’Ibbisu Village

Fest è presente nel programma “Agosto Messinese 2023” dell’amministrazione comunale. Street Food e DJ Set nella tre giorni di evento e alle ore 20.00 appuntamento con lo Show Cooking Live dei ristoratori presenti allo Street Food che sveleranno segreti e ricette delle pietanze da far degustare al pubblico nell’area Food.

Prevista inoltre venerdì 11 agosto, ore 21.00, la rappresentazione teatrale “Madame Catrin” della compagnia “Ettore Petrolini”; sabato 12 agosto, ore 21.00, la comicità di Denny Napoli, il sound dei Match Music Live Band e il Dj Set con Gemy al “Night Village Dance”; domenica 13 agosto, ore 18.00, la Festa del Patrono di Gesso S. Antonio Abate e a seguire la piazza di Gesso ospiterà, direttamente dal programma Rai Made In Sud e Sicilia Cabaret, “I Respinti” con l’esilarante “Gianni Lattore”.

Attenzione particolare sarà data alla solidarietà con l’avvocato messinese Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e presentatrice delle serate dell’Ibbisu Village Fest che si soffermerà

sull’importanza della donazione del sangue e della cultura del dono.