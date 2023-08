Sant’Eufemia d’Aspromonte avrà la sua scuola materna: sbloccati i fondi, in arrivo 329 mila euro

StrettoWeb

“L’amministrazione comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha centrato un altro obiettivo: lo sblocco dei fondi per il completamento della scuola materna. Il sindaco assieme alla giunta si sta concentrando sul completamento delle opere incompiute; nello specifico il primo cittadino ha delegato l’assessore all’ambiente Valerio Rositano a confrontarsi con le istituzioni regionali“. E’ quanto si apprende da una nota stampa dell’amministrazione eufemiese.

“L’assessore si è dunque rivolto al consigliere regionale Giuseppe Mattiani al quale ha esposto le problematiche del territorio eufemiese – fanno sapere dal comune –. Primo punto fra tutti, Rositano ha spiegato all’onorevole Mattiani come i bambini di Sant’Eufemia siano stipati tutti in unico istituto, dalla materna alla media, spiegando che mancavano 329 mila euro per il completamento finale dell’asilo e che i fondi fossero già stanziati ma fermi a causa della burocrazia da diversi anni. L’onorevole non ha esitato ad interessarsi personalmente presso i settori competenti per risolvere l’annoso problema che affligge la comunità eufemiese“.

In poco meno di un mese è arrivata la risposta – attesa da quattro anni – da parte del Consiglio regionale, che con una delibera del Dipartimento dell’infrastruttura e lavori pubblici ha comunicato all’amministrazione comunale di Sant’Eufemia che sono stati sbloccati i 329 mila euro per il completamento esterno della scuola materna. “Una bella notizia estiva che arriva alla comunità eufemiese. Un grande ringraziamento, in tal senso, va al consigliere regionale Giuseppe Mattiani“, conclude la nota stampa.