Sant’Agata di Militello: 21 ragazzi stranieri impegnati a supporto e all’avvio di nuovi servizi della Caritas

Si sono conclusi due campi di volontariato internazionale ospitati, a Sant’Agata di Militello, dalla Caritas Diocesana di Patti e organizzati in collaborazione con l’Associazione “InformaGiovani” di Palermo, che hanno visto la partecipazione di diversi ragazzi provenienti da Francia, Spagna, Polonia, Turchia, Slovenia, Cipro, Ucraina, Slovacchia, Serbia, Ungheria e Italia.

Il primo gruppo composto da nove giovani – tutti minorenni – è stato impegnato, dall’11 al 21 luglio 2023, nei lavori di sistemazione della futura casa di accoglienza Caritas che sorgerà all’interno di alcuni locali dell’Istituto “Vincenzo e Francesca Zito” (Vicolo Duomo n.1). In particolare, i ragazzi, con entusiasmo e con spirito di iniziativa, hanno contribuito a ritinteggiare gli infissi della struttura, le mura delle scale, le ringhiere ammalorate e hanno contribuito a montare le scaffalature del nascente emporio degli indumenti cittadino. Inoltre, i volontari sono stati promotori e organizzatori di un’iniziativa solidale a sostegno dell’emporio alimentare cittadino.

Non solo volontariato: i giovani, nel periodo di permanenza, hanno avuto modo di conoscere il territorio con una piccola escursione sui Nebrodi, al lago Maullazzo, con una visita alla Cattedrale di Cefalù e con diversi momenti organizzati nelle spiagge di Sant’Agata di Militello e del comprensorio.

Il secondo gruppo composto da dodici giovani – in questo caso tutti maggiorenni e partecipanti ad un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà – è stato impegnato, dal 25 luglio al 9 agosto 2023, nelle consuete attività di distribuzione alimentare alle parrocchie della Diocesi, in attività di catalogazione e stoccaggio di materiali donati alla Caritas, nella sistemazione dei vestiti del nascente emporio degli indumenti cittadino, nella sistemazione dei vestiti del nascente emporio dell’infanzia diocesano e nei lavori preparatori del futuro orto sociale rientrante nel progetto “ColtiviAmo insieme semi di speranza”, progetto vincitore del Bando Nazionale “Idee in Movimento 2023” istituto dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. I ragazzi hanno altresì visitato, con momenti organizzati dalla Caritas Diocesana, lo stabilimento ubicato a Rocca di Caprileone dell’Irritec S.p.A. e lo stabilimento ubicato a Santo Stefano di Camastra dell’azienda di ceramiche Fratantoni s.n.c.

Come il primo gruppo, anche i ragazzi del secondo hanno avuto l’occasione di conoscere il territorio, con un’escursione al lago Maullazzo, con una piccola gita a Cefalù, con una visita al Santuario del Tindari e con una gita nella città di Taormina. Una buona parte dei servizi Caritas elencati sopra, ancora oggetto di ultimi lavori, saranno attivati ufficialmente nei prossimi mesi.