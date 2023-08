Santa Domenica Vittoria: avviato il progetto per migliorare la condizione abitativa degli stranieri

StrettoWeb

Grazie al progetto finanziato al Comune di Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, nell’ambito della Missione 5 “Servizi e Infrastrutture sociali di Comunità” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), già dal primo luglio è stato avviato il “Servizio di assistenza all’integrazione socio-alloggiativa dei migranti e servizio di assistenza domiciliare socio-sanitaria” che consentirà di migliorare la condizione abitativa degli stranieri nel territorio di riferimento (in particolare ai profughi in fuga dalla guerra, famiglie, donne con minori) e nel contempo offrirà la possibilità ai residenti di poter accedere a tutta una serie di servizi socio-sanitari, senza muoversi dalla propria abitazione con lo stesso grado di sicurezza e controllo del proprio stato di salute, come se fossero visitati in presenza (telemedicina).

In quest’ultimo caso, i destinatari del progetto sono i pazienti di Santa Domenica Vittoria che soffrono di particolari patologie (come quelle cardiache o diabetiche) e che necessitano di uno specifico e continuo monitoraggio. Inoltre, gli utenti fruitori di questo servizio attivato un numero verde che fornirà supporto per la realizzazione di entrambe le azioni, sia quindi sia alla popolazione del territorio locale nell’orientamento ai servizi locali e, nel contempo, assistenza alle famiglie con pazienti in assistenza domiciliare. Servizi quelli elencati, altamente innovativi che daranno respiro e funzionalità alla cittadinanza di questa porzione di territorio siciliano.

Si tratta di un grande risultato che scaturisce da quella che è stata definita “una grande operazione” fatta in co-progettazione anche con il Comune di Santa Domenica Vittoria, dove il Consorzio Umana Solidarietà e la Cooperativa “Il Melograno” hanno svolto un ruolo di primo piano nella relazione progettuale e nella condivisione degli obiettivi dell’ente locale.

Più che soddisfatto si ritiene il sindaco del Comune di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, il quale sostiene che “Santa Domenica Vittoria, dopo il SAI, si conferma all’avanguardia per quanto concerne i servizi di assistenza agli immigrati e nell’ambito dell’accoglienza in generale. Ed inoltre – aggiunge il primo cittadino di Santa Domenica Vittoria – segna un momento storico con riferimento all’assistenza socio-sanitaria domiciliare e personalizzata con tecniche moderne tramite appunto la telemedicina”.

“Si tratta di un progetto ambizioso – spiega il coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà, Paolo Ragusa – che amplia i servizi presenti sul territorio di Santa Domenica Vittoria, destinati alla popolazione migrante, e ridisegna il welfare del territorio introducendo un’assistenza socio-sanitaria per le fasce più deboli. Ricordo – conclude il dottor Paolo Ragusa – che la cooperazione sociale, gli enti del Terzo settore e il Consorzio Umana Solidarietà sono protagonisti attivi di azioni che hanno un impatto tangibile e positivo sulla popolazione, permettendo di migliorare la qualità della vita delle comunità interessate”.