Germanà e Laccoto: “grazie a Salvini in arrivo altri 32 milioni per Sicilia. Risorse importanti per Messina”

StrettoWeb

“In arrivo ulteriori fondi e risorse per la Sicilia: con un decreto a firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ben 32 milioni di euro sono stati destinati per la manutenzione di beni monumentali e altri edifici in diverse zone dell’isola. Nello specifico per la provincia di Messina: l’antico borgo di contrada Ferraro e restauro conservativo dei manufatti esistenti ad Antillo (3.600.000,00), lavori di restauro dell’ex convento e chiostro di San Francesco di Sant’Angelo di Brolo (1.600.000,00 euro), della Chiesa di San Basilio e della annessa sagrestia e casa canonica, parte integrante del Complesso Monastico dei Basiliani a Barcellona P.G. (1.400.000,00 euro), del museo parrocchiale annesso alla Chiesa di S. Onofrio a Casalvecchio Siculo (600.000,00), della Chiesa Madonna della Lettera a Furci Siculo (600.000,00). E ancora, a Messina, 5.000.000 euro per il completamento e la messa in sicurezza idrogeologica dei viadotti “O” e “P”, Svincoli di Giostra”. Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega al Senato e segretario in commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama, e l’onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento al vice premier Salvini che, in soli 10 mesi di governo, ha dimostrato concretezza e attenzione al nostro territorio, rimediando alle inadempienze della sinistra che, per decenni, ha condannato l’isola all’immobilismo totale”, conclude la nota.