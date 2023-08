Eroico salvataggio nello Stretto di Messina: uomo in mare recuperato dalla nave Elio | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Una straordinaria operazione di salvataggio si è conclusa positivamente, questa mattina, nello Stretto di Messina. Dalla nave Elio di Caronte & Tourist che stava attraversando lo Stretto verso Messina, partita da Villa San Giovanni alle 6:40, è stato avvistato un uomo in mare.

L’uomo, che si trovava a bordo di una piccola imbarcazione, è stata sbalzato fuori, verosimilmente a causa delle condizioni del mare nello Stretto. L’equipaggio della Caronte, appena avvistata l’imbarcazione, ha tempestivamente messo in mare la scialuppa di salvataggio, con a bordo alcuni soccorritori. Questi hanno controllato dapprima la piccola barca e in seguito hanno recuperato l’uomo caduto in acqua.

Dopo il salvataggio l’uomo è stato portato a Messina, come è possibile vedere dalle foto della gallery scorrevole in calce all’articolo. In base a quanto si apprende, pare che nello Stretto sia stata recuperata anche una seconda persona, anch’essa messa prontamente in salvo dall’equipaggio della Caronte. Articolo in aggiornamento.

Uomo salvato nello Stretto di Messina dall'equipaggio della Caronte

Foto















/