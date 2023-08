Russia, abbattuto l’aereo di Prigozhin: dubbi sulla natura dell’attacco

StrettoWeb

Il jet sul quale viaggiava il leader della Wagner Yevgheny Prigozhin è stato abbattuto da una bomba o da un missile antiaereo? A porsi questa domanda è uno dei pochi siti d’informazione in Russi, Meduza, con sede a Riga in Lettonia. I giornalisti hanno analizzato il video che ha immortalato la caduta del velivolo, video in cui “sono visibili grandi pezzi di metallo, che precipitano verso terra mentre il fumo trascina gli oggetti che cadono. A giudicare dal rumore nel filmato, almeno uno dei motori dell’aereo funziona ancora mentre cade. Alcune parti del velivolo, comprese un’ala e la sezione di coda, cadono separatamente. Poche ore dopo, l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha confermato che i leader mercenari Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin – i comandanti del famigerato gruppo Wagner russo – erano a bordo dell’aereo precipitato“.

Meduza ha dunque preso in esame le prime prove su cosa avrebbe causato lo schianto, senza però giungere ad una soluzione. Si pensa comunque di più ad un missile dato che nelle immagini si vede una nuvola che ricorda la scia di un missile terra-aria. Non solo. “Testimoni oculari nei video condivisi online parlano di due esplosioni precedenti allo schianto. È pratica standard lanciare due missili di difesa aerea contro un singolo bersaglio per aumentare le probabilità di mettere a segno un colpo“.

Infine, “le immagini di bassa qualità del luogo dell’incidente indicano che alcuni dei rottami presentano fori che potrebbero essere stati causati dai frammenti preformati di una testata di missile terra-aria“.

Aereo abbattuto da un’esplosione interna?

Un’altra delle ipotesi è quella che si possa essere trattato di un’esplosione interna all’aereo. Secondo Flightradar24, l’aereo ha raggiunto un’altitudine di 28.000 piedi prima di cadere. Molti sistemi di difesa aerea non sono in grado di colpire gli aerei a questa altezza.

Qualsiasi tipo di sistema missilistico di difesa aerea a corto raggio probabilmente non avrebbe potuto raggiungere un obiettivo così alto. Sarebbe servito un sistema a medio raggio posizionato anche vicino al percorso aereo dell’aereo bersaglio. I potenti missili lanciati da questi sistemi, però, avrebbero dovuto causare all’aereo danni maggiori di quelli visibili dai video.

Meduza spiega che “esiste un ovvio significato politico nel determinare se è stata una bomba o un missile ad abbattere l’aereo di Prigozhin. Se la causa fosse un missile terra-aria, non ci sarebbero dubbi che l’esercito russo sia responsabile dell’abbattimento e dell’uccisione del leader mercenario più noto del paese. Una bomba a bordo dell’aereo, invece, ammette praticamente qualsiasi colpevole (il che, ovviamente, non escluderebbe le autorità russe)“.

Pence, ‘Putin è un dittatore e un assassino, va sconfitto’

“Putin è un dittatore e un assassino e va sconfitto“. Lo ha detto l’ex vice presidente Mike Pence nel primo dibattito dei candidati repubblicani alle presidenziali del 2024 rispondendo ad una domanda sul sostegno Usa all’Ucraina. “Se dopo l’Ucraina la Russia attacca un partner della Nato le nostre truppe dovranno andare a combattere. Preferisco dare agli ucraini gli aiuti necessari per combattere la loro battaglia“, ha sottolineato. Anche Nikki Haley ha accusato il leader del Cremlino di essere “un assassino“. “Oggi ha ucciso Prigozhin, quando ero all’Onu è morto l’ambasciatore russo“, ha detto ancora la candidata.