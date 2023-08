A Roseto Capo Spulico partono i laboratori per il ‘Festival delle Diverse Abilità’

StrettoWeb

Il 18 e il 31 agosto, insieme al 7 settembre, sono tre date da segnare in rosso sull’agenda degli appuntamenti a cui non mancare! Avranno luogo, in quei giorni, a Roseto Capo Spulico, presso l’Antico Granaio sito sul lungomare degli Achei, tre incontri aperti a tutta la comunità dell’Alto Ionio, finalizzati a co-progettare il Festival delle Diverse Abilità che avrà luogo, sempre a Roseto, nel mese di ottobre. Il percorso di co-progettazione, coordinato dall’Impresa Sociale Netural Coop, prevede degli scambi di progettualità, di idee e brainstorming creativi, guidati da un team di professionisti, che si inseriscono all’interno del progetto “Roseto: il Borgo delle Diverse Abilità”, finalizzato, in questa fase, a definire i dettagli di quello che sarà un Festival in cui le diverse abilità diventeranno centro di gravità permanente di una nuova visione legata al vivere, turisticamente, socialmente e imprenditorialmente, il territorio di Roseto Capo Spulico.

Il borgo di Roseto Capo Spulico è immerso in queste settimane in un costante fermento derivante dalle attività proprie del progetto “Roseto – Borgo delle diverse abilità”, legate al Bando per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, risalente al 2018. Grazie ai fondi intercettati dall’Amministrazione comunale del Comune di Roseto Capo Spulico guidato dal Sindaco Rosanna Mazzia, il borgo ionico continua a godere di un’intensa stagione ricca di iniziative che pongono la valorizzazione del concetto di Abilità al centro di una serie di azioni coordinate, creando un legame con territorio attraverso dei veri e propri “Innesti di comunità” nel tessuto cittadino.

Dopo le fasi che hanno riguardato gli incontri di ispirazionali con il mondo dell’impresa e le esplorazioni antropologiche del territorio, si concretizzerà un momento formativo aperto alla collettività per costruire dal basso un festival in grado di valorizzare Roseto Capo Spulico e la sua comunità, mettendo al centro il suo Borgo e le sue Diverse Abilità.

In queste settimane sono stati ospiti di Roseto Capo Spulico, nell’ambito del progetto “Borgo delle diverse abilità”:

– Salvatore Pepe di Graffiti 4 Smart City, progetto pensato per riqualificare spazi urbani, trasformandoli in luoghi d’incontro, d’arte e di attrazione turistica attraverso la “Digital Street Art”.

– Pietro Micucci fondatore del Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo e di La Clinica dei Paesi, equipe di professionisti che lavora per studiare e risolvere i problemi dei paesi delle aree interne, partendo dalla consapevolezza che un abitante educato alla speranza è vettore di cambiamento.

– Massimiliano Imbimbo, fondatore di Hearth: piattaforma digitale realizzata per valorizzare il Patrimonio Italiano Invisibile.

– Francesco Sisto, fondatore di Officina Maremosso, prima Officina Sociale del mar Ionio e progetto basato sul rilancio ambientale, economico e culturale del territorio ionico con il quale si è discusso dei processi di recupero e costruzione delle imbarcazioni, di sostenibilità, di quanto sia importante il mare e la salvaguardia degli antichi mestieri come il maestro d’ascia, di come stanno esplodendo gli sport acquatici e molto altro.

Ciascuno di loro ha raccontato la propria esperienza concreta, testimoniando le dinamiche di realtà importanti che hanno cambiato il volto di un territorio dal basso. Forti di questa condivisione si aprono le giornate di co-progettazione, che si prefiggono come obiettivo finale di dar vita ad un Festival che ponga l’accento sul valore delle diverse, uniche, caratteristiche abilità proprie di un territorio e dei suoi cittadini, per far sì che queste abilità possano essere capitalizzate sotto ogni profilo, a partire da quello turistico e sociale, per scrivere una nuova pagina della storia di una terra dalle infinite potenzialità.

Il 18 e il 31 agosto e il 7 settembre, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, gli incontri si terranno presso l’Antico Granaio di Roseto Capo Spulic. Le persone interessate a partecipare al percorso sono invitate ad inviare una mail a roseto.innesti@gmail.com o contattare il numero 3467393616

L’evento è parte delle iniziative promosse nell’ambito del progetto “Innesti di Comunità”, coordinato dal Comune di Roseto Capo Spulico e Borghi Autentici d’Italia, in collaborazione con Bottega Filosofica, Città Fertile, Netural Coop. Per qualsiasi informazione sugli eventi in programma o sul progetto è possibile scrivere a roseto.innesti@gmail.com