Roccella, verso il sold out anche la seconda e ultima data di Gigi D’Alessio in Calabria | INFO

StrettoWeb

Si prepara ad essere il quarto sold out di fila l’ultimo concerto in programma con Gigi D’Alessio per questa estate 2023 del Roccella Summer Festival. Dopo i “tutto esaurito” inanellati per le precedenti date ad Acri, Roccella Jonica e Cirò Marina, la quarta tappa del tour “Dove c’è il sole”, il 28 agosto, sta per celebrare l’ennesimo trionfo del cantautore napoletano. Ricordiamo infatti che quella di lunedì prossimo è una data aggiunta nelle ultime settimane per fare fronte alle numerose richieste pervenute dai numerosi fan che non avevano potuto trovare biglietti disponibili per i concerti sopracitati.

Grazie alla disponibilità dell’artista, da sempre dalla parte dei suoi fedelissimi ascoltatori, si è riusciti, in collaborazione con gli organizzatori del Roccella Summer Festival, ad inserire una seconda data all’interno della programmazione 2023 al Teatro al Castello. E la scelta è stata premiata con un ottimo risultato, visto che al momento sono pochissimi i biglietti rimasti per poter assistere all’ultimo concerto di questa estate di Gigi D’Alessio in Calabria.

Ultima occasione per ascoltare i grandi successi di oltre 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Sul palco con lui ci saranno: Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono disponibili in prevendita attraverso i consueti circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.