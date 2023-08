Le clamorose rivelazioni di Mancini sugli accordi tra Gazzetta dello Sport e FIGC: ecco perchè Binda…

StrettoWeb

Intervistato da Hoara Borselli su Libero di oggi, il ct dimissionario della Nazionale di calcio italiana Roberto Mancini svela alcuni clamorosi retroscena sulla situazione del calcio italiano e le magagne della FIGC. Chiarendo le ragioni che l’hanno spinto a dimettersi con le intromissioni di Gravina nella gestione tecnica del suo staff, Mancini ha risposto alla domanda della nota giornalista che gli ha chiesto “come si spiega l’attacco durissimo della Gazzetta dello Sport nei suoi confronti?”.

La Gazzetta negli ultimi tre giorni ha letteralmente massacrato Mancini con toni e termini che i grandi giornali nazionali non hanno mai usato neanche contro Matteo Messina Denaro o Totò Riina. La risposta di Mancini è stata durissima: “Credo che la Figc abbia accordi di sponsorizzazione con la Gazzetta. Non so se qualcuno si è preso la briga di parlare col direttore. Sono rimasto sorpreso anche io”.

La rivelazione di Mancini sugli accordi di sponsorizzazione tra la Gazzetta e la FIGC spiega anche la crociata del quotidiano milanese contro la Reggina tramite Nicola Binda nei mesi scorsi. Una crociata completamente fallita durante la primavera, quando la “Rosea” pronosticava l’esclusione dallo scorso campionato della Reggina o, nella migliore delle ipotesi, 12 punti di penalizzazione. Invece poi la Reggina ha concluso la stagione addirittura disputando i playoff.

Quello che è successo dopo è tutta un’altra storia, iniziata il 20 giugno con il mancato pagamento da parte di Saladini e le istantanee dimissioni di Cardona. Da quel momento Binda e la Gazzetta hanno smesso anche di fare la guerra alla Reggina perchè intanto si era suicidata da sola.