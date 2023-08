StrettoWeb

Dopo quello dei tifosi della Salernitana, è arrivato il supporto degli ultras del Bari. Un’altra tifoseria gemellata a quella della Reggina ha così dimostrato vicinanza alla piazza amaranto per la vicenda ben nota.

“Chi ama la maglia non conosce fallimenti, rispetto per Reggio Calabria“, lo striscione esposto dai supporters biancorossi al San Nicola in occasione del match di Coppa Italia contro il Parma. “Salta con noi, Bari e Reggina alè”, il coro durante l’esposizione dello striscione.