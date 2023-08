Rinviato il concerto dei Bowland a Gioiosa Jonica

StrettoWeb

L’evento dei Bowland previsto per questa sera a Gioiosa Jonica è rinviato a data da destinarsi per motivi di salute di alcuni componenti della band. Sarà cura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dell’Amministrazione comunale di Gioiosa Jonica comunicare la nuova data.

“Cari amici di Goiosa Ionica, a malincuore dobbiamo annunciare che a causa di malattia non siamo in condizione di esibirci stasera e purtroppo siamo costretti ad annullare la data. Siamo già a lavoro per organizzare il recupero, ci vediamo presto e balleremo insieme tutti belli e carichi”. Questo l’annuncio della band sui social.