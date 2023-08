Riapre MoveME, il super abbonamento di ATM Messina

StrettoWeb

“Visto lo straordinario successo registrato dall’iniziativa MoveMe, promossa dal Comune di Messina in sinergia con ATM SpA lo scorso mese di luglio, al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e i parcheggi di interscambio oggi disponibili, a cui si uniranno quelli in corso di ultimazione, dal 1° settembre prossimo sarà possibile nuovamente sottoscrivere gli abbonamenti a prezzi ridotti per l’uso di bus e tram e dei parcheggi di interscambio”. È quanto rendono noto il sindaco Federico Basile e il presidente dell’Azienda Trasporti Messina Giuseppe Campagna.

Con la nuova apertura della piattaforma MoveMe gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento annuale al costo straordinario di soli 20 euro per usufruire di bus e tram. Inoltre, è previsto un ulteriore incentivo per l’acquisto a prezzo ridotto di un abbonamento annuale per la sosta dei veicoli nei parcheggi di interscambio della città di Messina, al costo calmierato di 100 euro per un anno.

“Un’occasione – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello – patrocinata dall’Unione Europea, e che l’Amministrazione comunale non si è lasciata sfuggire per offrire all’utenza un nuovo e più efficiente sistema di trasporto pubblico locale. Ciò ci porta ad andare avanti con Piani, progetti e politiche per la mobilità, figlie di una strategia costruita già a partire dal 2018 e che oggi vede pian piano i suoi frutti”.

MoveMe è rivolta a tutti i cittadini residenti, domiciliati o aventi dimora abituale nel comune di Messina e potranno accedere all’abbonamento anche gli studenti di ogni ordine e grado che, pur non residenti a Messina, attestino di essere iscritti a un Istituto scolastico o all’Università ubicati sul territorio comunale. Ed ancora, tutti i lavoratori autonomi o dipendenti che attestino di avere la sede principale della propria attività lavorativa nel territorio comunale di Messina, di essere iscritti in un albo professionale della provincia di Messina; e, infine, tutte le persone portatrici di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, anche se non residenti a Messina.

La piattaforma è disponibile sul sito istituzionale ATM all’indirizzo atmmessinaspa.it

ATM Messina comunica alcune avvertenze agli utenti, affinché compilino in maniera corretta il form presente sul sito aziendale. La richiesta è personale e deve esserre presentata una per ciascun richiedente e la documentazione necessaria se incompleta, non consente il rilascio della tessera. Pertanto, si invitano gli utenti di seguire le istruzioni indicate. Infine, i documenti devono essere allegati esclusivamente in formato fotografico.