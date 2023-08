Reggio, vince 4 milioni al SuperEnalotto e rimane anonimo. Ma ora arriva l’appello: “compra la Reggina”

StrettoWeb

Una simpatica trovata per sdrammatizzare in un momento delicato, nella speranza di un lieto fine di tutta questa incredibile vicenda. Ad intersecarsi sono due storie: quella di un fortunato vincitore, capace di assicurarsi una somma enorme; e quella della Reggina, “stuprata” da chi la sta violentando come fosse un oggetto qualunque. Denominatore comune: Reggio Calabria.

Sì, perché nella città dello Stretto, a metà febbraio, sono stati vinti ben 4 milioni di euro. Una somma pazzesca, avvenuta in un locale del centro, ma il vincitore non si è mai palesato, rimanendo anonimo. I titolari del locale, però, hanno deciso di lanciare un appello, con una trovata carina e simpatica. Come si può vedere nella foto in evidenza, si sono fatti fotografare tenendo in mano un foglio la cui scritta recita: “tu che hai vinto 4 milioni di euro al Superenalotto qui da noi, compra la Reggina e rendi felice la città”.

Il riferimento è anche legato alla trattativa tra Saladini e Ilari: secondo quanto stabilito nell’atto di cessione, l’imprenditore romano dovrà pagare al lametino – in caso di riammissione in Serie B – proprio 4 milioni di euro entro il 30 giugno 2024. E’ questo il valore assegnato al club. Da qui il collegamento con i 4 milioni di euro vinti qualche mese fa.