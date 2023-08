Reggio, si ritrovano a 53 anni dal diploma: l’emozione della 5ª B dell’Istituto tecnico “Panella”

StrettoWeb

Ritrovarsi per la prima volta nel ricordo del passato, degli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Venerdì 11 agosto si sono ritrovati gli studenti della 5^ B Elettrotecnici dell’Istituto tecnico “Panella” di Reggio Calabria, dopo 53 anni dal conseguimento del diploma. All’appuntamento presso il ristorante Paradiso frazione Riace, si sono presentati Celestino Giovanni, Federico Angelo, Lombardo Antonio , Zanone Filippo, Nicolò Demetrio, Surace Francesco, Comito Nicola, Brindisi Santo, Checco Pasquale, Cortese Gennaro, per trascorrere una serata spensierata.

Tutti i presenti hanno raccontato come aveva trascorso tutti questi anni, ricordando inoltre gli amici che purtroppo non ci sono più e gli assenti nella speranza di poterli incontrare il prossimo anno. Momenti belli ma anche commoventi; ognuno di loro ha fatto un’esperienza di vita lavorativa diversa e spesso, come ancora accade oggi, lontano dalla propria terra. Dopo i racconti di vita e la cena, ognuno ha firmato su una pergamena l’impegno di ritrovarsi presto e non tra altri 53 anni. Alla fine il taglio della torta e un brindisi di augurio.