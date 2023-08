Reggio, restituite alla città le infografiche della Vara. Surace sul percorso della processione: “abbiamo avuto rassicurazioni”

StrettoWeb

Si è svolta oggi a Reggio Calabria, presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale, la presentazione della concessione in comodato d’uso gratuito di gigantografie infografiche raffiguranti la storia della Vara e le pratiche devozionali a Maria della Consolazione. Un accordo raggiunto grazie all’interessamento del Deputato reggino Francesco Cannizzaro e stipulato tra Associazione “Portatori della Vara – Madonna della Consolazione” e Consiglio regionale della Calabria (detentore del materiale), grazie alla disponibilità dimostrata dal Presidente della massima Assise calabrese, Filippo Mancuso. Terminata ormai da tempo la fase di restauro della Vara, questo materiale divulgativo a tutt’oggi è custodito all’interno dei magazzini dell’Assemblea legislativa e la visione è interdetta alla popolazione. Da qui l’idea, immediatamente sposata dall’On. Cannizzaro, di riutilizzare le gigantografie, valorizzandone i contenuti e la pregevole fattura.

Il presidente Filippo Mancuso spiega l’iniziativa: “si tratta di materiale realizzato dall’Ente in occasione dell’allestimento del Laboratorio di Restauro della ‘Vara della Madonna della Consolazione’. L’accordo con l’associazione costituisce un elemento importante su cui far ruotare la progettazione e la realizzazione di uno spazio espositivo permanente, che racconti, ai fedeli tutti, la storia delle celebrazioni Mariane nel territorio reggino nel corso dei secoli. Le festività legate alla Madonna della Consolazione rappresentano non soltanto l’evento più sentito dai reggini, ma anche un significativo passaggio che lega simbolicamente tutti i fedeli alla città. Si tratta di un momento dal valore inestimabile, che si tramanda di generazione in generazione e racchiude, in modo ideale, la storia e le tradizioni di Reggio Calabria. E’ immensa la manifestazione di fede e commozione che riunisce intere famiglie sotto lo sguardo protettore della sua Signora. A ‘Lei’, con autentica devozione, la città affida le proprie speranze, le proprie inquietudini, ma soprattutto i desideri di un futuro sereno per i suoi giovani e per gli ultimi. Il Consiglio regionale, con la concessione del materiale infografico in comodato d’uso gratuito, vuole inoltre riconoscere il prezioso e significativo impegno dei ‘Portatori della Vara Madonna della Consolazione’, associazione che, con passione e sacrificio, onora ogni anno le festività mariane”.

Festa di Madonna, Mancuso: "bellissima manifestazione religiosa""

Il Presidente dell’associazione portatori della Vara, Gaetano Surace, ha evidenziato: “abbiamo in mente un progetto per mettere in campo un museo – mostra con tutti gli oggetti significativi della Madonna della Consolazione. Il percorso della processione? Siamo tranquilli, non ci sono criticità e abbiamo avuto garanzie”.

Reggio, il Presidente dell'associazione portatori della Vara: "ecco il nostro progetto"

Il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, sottolinea “la grande disponibilità del presidente Mancuso, grazie al quale riusciamo a portare avanti questa iniziativa. Da parte mia sono pronto a supportare tutte le iniziative future che porteranno avanti i portatori della Vara”.

Raggiante Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita Reggio Calabria-Bova: “le gigantografie infografiche della Vara fanno parte della storia, è un bel momento ed un gesto importante del Consiglio regionale.”

Reggio, Mons. Morrone: "le gigantografie infografiche della Vara fanno parte della storia"

Il Frate superiore guardiano dell’Eremo, Padre Pietro Ammendola, ha affermato: “momento importante che ci conferma il grande lavoro sulla Vara e la sua bellezza”.

Reggio: le parole del Frate superiore guardiano dell’Eremo, Padre Pietro Ammendola

Foto







































/