Reggio, l’esito dell’incontro Regione-Sacal: “30 milioni all’Aeroporto, ecco i prossimi passi” | FOTO e VIDEO

Si è svolto questo pomeriggio alle ore 16, presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, l’incontro tra il Governatore calabrese Occhiuto e l’Amministratore Unico di Sacal sul tema Aeroporto di Reggio Calabria. A margine della conferenza sono intervenuti gli stessi protagonisti.

Occhiuto: “30 milioni per lo scalo reggino

“Abbiamo deciso di stanziare 120 milioni, di cui 30 da utilizzare per incentivare i voli da e per Reggio. A questi 30 si aggiungono i 13 della gara per gli oneri di servizio, che purtroppo è andata ripetutamente deserta. C’è l’interesse della Regione per lo scalo reggino. Registro e comprendo le critiche, ma vorrei ricordare che quando mi sono insediato la Sacal era in fallimento e l’Aeroporto era morto, senza voli. Ho acquisito come Regione la proprietà di questa società e ho ripristinato i voli per Roma e Milano”. Così il Presidente di Regione Occhiuto.

“Sull’avviso esplorativo raccogliamo le manifestazioni d’interesse dei vettori che vorranno partecipare. E’ previsto che gli stessi vettori ci dicano anche le destinazioni. Poi cominceremo le interlocuzioni. L’obiettivo è fare velocemente e per questo abbiamo accelerato per pubblicare la manifestazione d’interesse. Entro settembre avremo le risposte dei vettori”.

Il Presidente Occhiuto a margine dell'incontro sull'Aeroporto

Franchini: “sfruttiamo anche l’opportunità Ponte”

“E’ un momento che vogliamo condividere con gli stakeholders del territorio soprattutto per l’intermodalità marittima, ferroviaria e stradale, anche nell’ottica del Ponte sullo Stretto. L’opportunità del Ponte dobbiamo usarla per avere dal Ministro tutta l’attenzione che questo scalo deve avere al livello massimo”, le parole dell’AD di Sacal Franchini.

“E’ un’occasione per dare una dignità diversa a uno scalo finora trascurato. I prossimi passi sono il masterplan e l’aerostazione. Nel lungo periodo l’obiettivo è una fasizzazione che fa parte del piano industriale, con scadenza 2027, con un ritorno all’utile di questo Aeroporto, con una sua autonomia, con un 1 milione di passeggeri, attività di carattere commerciale dedicate ai passeggeri, che adesso non si trovano”.

L’Amministratore unico di SACAL Marco Franchini

Brunetti: “se serve salvare l’Aeroporto io mi mischio anche col diavolo”

“Noi siamo a disposizione di Sacal e lo abbiamo già dimostrato. Il compito di rilanciare l’Aeroporto è di Sacal. Nessuno dice che le limitazioni non possano essere risolte. Se il problema dell’Aeroporto è l’abbaino sono felice, perché significa che appena verrà abbattuto mi aspetto voli a gogò. Io credo però che i problemi siano tanti altri, c’è lavoro, ci sono criticità. Se serve salvare l’Aeroporto io mi mischio anche col diavolo, non ne faccio una questione di appartenenza politica. Parliamo con Sacal e con la Regione Calabria”. Così il Sindaco f.f. di Reggio Calabria Paolo Brunetti.

Il Sindaco Brunetti a margine dell'incontro sull'Aeroporto