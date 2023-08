Reggio: chef Cogliandro e l’Associazione Eureka insieme per una serata d’arte

StrettoWeb

“Note d’Artista in Accademia” il titolo del nuovo evento promosso da Chef Filippo Cogliandro, che si terrà lunedì 28 agosto, alle ore 19, presso L’A Gourmet L’Accademia di Reggio Calabria. Una nuova bella iniziativa, nell’ambito degli appuntamenti promossi dall’Associazione EureKa nella ricorrenza del ventesimo anno di attività, metterà insieme due forme di arte, quella musicale e quella culinaria. L’evento, realizzato in collaborazione con il Centro studi e documentazione musicale Mnemosine, dunque, ripropone il connubio, tra musica e gastronomia, con il concerto dei musicisti, ormai affermati nel panorama musicale nazionale e internazionale: il duo, Davide Alogna, violinista, e Giuseppe Gullotta, pianista, che intratterranno i presenti sulle note di Beethoven, con la famosissima Sonata a Kreutzer di Piazzolla e Morricone.

Il concerto verrà accompagnato da una degustazione firmata dall’apprezzatissimo Chef Filippo Cogliandro, all’interno dell’elegante location, fulcro e fucina d’arte, L’A Gourmet. Il progetto Eureka! Funziona! attivo in Europa dal 2003, in Italia è stato promosso a livello nazionale da Federmeccanica, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, e con la collaborazione di numerose Associazioni Territoriali di Confindustria.