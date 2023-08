Reggio Calabria: zona di Sbarre devastata tra perdite d’acqua e voragini | FOTO

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria da ormai diverso tempo vive in una situazione di degrado. Ogni giorno ci troviamo a dover scrivere di emergenza rifiuti o di voragini che “arredano” le vie rendendo difficile la viabilità e la quotidianità dei reggini che lottano con i cumuli di rifiuti fuori dai portoni o a dover fare attenzione a non distruggere le auto per le profonde voragini presenti sul manto stradale.

Le foto a corredo dell’articolo sono state scattate questa mattina nella zona di via Sbarre Inferiori e precisamente in via Cassino e in via San Giuseppe. Nelle foto si nota come il manto stradale sia completamente devastato con voragini e perdite d’acqua che stanno scavando l’asfalto.

Nella stessa zona qualche tempo fa era presente una perdita di fogna che creava parecchi disagi ai residenti per il cattivo odore e perchè il liquido maleodorante entrava anche nelle abitazioni circostanti: riparata la perdita non è stato ripristinato l’asfalto e con il continuo passaggio di auto sulla terra, la perdita è ripartita ma questa volta di acqua e non di fogna.

Dalle foto si evince come la zona sia letteralmente devastata e come il manto cosi rovinato crei disagi agli automobilisti che per passare devono fare lo slalom tra voragini e perdita d’acqua.