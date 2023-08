Reggio Calabria, un cittadino indignato: “a 73 anni tolgo io la spazzatura con scopa e paletta davanti casa mia”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb indignato ci ha inviato una lettera per esprimere il proprio disappunto dato che ogni mattina è costretto a pulire lo spazio antistante casa sua dalla sporcizia che non viene tolta da chi di competenza.

“Buongiorno. Ma il mio inizia ogni mattina con pala e scopa. Grazie a concittadini che ritengono il luogo pubblico qualcosa non di loro pertinenza. Grazie ai signori amministratori che ritengono che dei cestini posti ogni 100 metri non siano di necessità per il decoro pubblico. Grazie ai vigili urbani che ritengono che durante lo spazzamento meccanico le auto possano normalmente posteggiare da ambo i lati del percorso. Ed io, medico in pensione di 73 anni, che mi vergogno di vedere ogni mattina spazzatura di ogni tipo davanti casa, mio malgrado, sono costretto, pur pagando tari ed altri balzelli, a diventare operatore ecologico per i 20 metri del mio prospetto. Sicuramente farà bene al mio fisico, di meno al mio buongiorno psichico. Spero pubblichiate questa mia, augurandomi, non che si cambi qualcosa(utopia), ma che anche altri miei concittadini seguano il mio esempio ed intraprendano questa nuova attività (n.b…..gratuitamente). Buona giornata da Pellaro. Distintamente dr d’Aleo Salvatore”.