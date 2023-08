Reggio Calabria: trovato un portafoglio con diverse centinaia di euro

StrettoWeb

Oggi di buon’ora il Presidente dell’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre Pino Strati si è recato presso il comando della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, per consegnare un portafogli con all’interno parecchie centinaia di euro e documenti, tra cui patente ed altre carte di estrema importanza. Si è verbalizzato il tutto nel rispetto della legge.

“Anche se l’operazione è stata lunga in termini di tempo” commenta Pino Strati “ne è valsa la pena, pensando alla soddisfazione del legittimo proprietario, tale O.M., che sarà rintracciato dagli organi competenti“. Il portafogli è stato ritrovato presso la stazione FS di S. Caterina nella serata del 25 Agosto 2023, in coincidenza di un’iniziativa culturale di Incontriamoci Sempre, che opera con grande amore e passione da tantissimi anni in quella struttura, divenuta una delle roccaforti culturali più importanti a livello Nazionale.

“Per noi” prosegue Strati “questo semplice gesto rientra nella normalità dal punto di vista etico, civico e sociale. In tanti anni di carriera ferroviaria, da semplice Capo Treno, sono diversi i casi in cui ho agito come fatto in questa occasione. Dopo aver consegnato e verbalizzato negli uffici della Polfer, riflettevo che questi gesti non sono nobili ma normali, così com’è il percorso della nostra vita“.