Reggio Calabria, il teatrale spettacolo di un gatto che ammira i topi giocare tra i rifiuti…

La città di Reggio Calabria è sempre più sommersa dai rifiuti e in estate in diverse vie e zone della città è impossibile passeggiare per i sacchi di immondizia che invadono i marciapiedi rendendo tra l’altro l’aria irrespirabile. Con il caldo i rifiuti macerano e la puzza è insostenibile per i pedoni. L’enorme quantità di rifiuti aumenta il proliferare di animali di ogni specie tra topi, blatte, zanzare, mosche ecc. ecc.

Le immagini a corredo dell’articolo ne sono una testimonianza e dimostrano come ormai i topi a Reggio Calabria, sono diventati amici dei gatti e questo perchè ci sono cosi tanti simpatici piccoli mammiferi roditori in giro che ormai sono diventati amici dei gatti che non li predano più ma si divertono a guardarli giocare tra i sacchi di rifiuti.

Nel video infatti si nota come un gatto si accomoda sul marciapiede con lo sguardo rivolto alla spazzatura e si gusta lo spettacolo dei topi che giocano indisturbati tra i rifiuti con aria di allegria e divertimento dato da questo spettacolo del tutto insolito e quindi cari gattini divertitevi ad ammirare i simpatici topolini giocherelloni…