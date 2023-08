A Reggio Calabria è l’anno delle rimpatriate scolastiche: quei sorrisi dopo decenni dal diploma

StrettoWeb

Quante foto di rimpatriate, quanti racconti, quanti spaccati di vita che molti reggini hanno voluto condividere pubblicamente. Quest’anno, nella nostra redazione, le foto e i racconti di queste reunion sono letteralmente arrivate a raffica. E’ come se le persone, dopo tre anni di pandemia, dopo la distanza forzata dal prossimo, dopo le restrizioni e la paura, abbiano deciso di non rimandare più ciò che magari era stato procrastinato per anni.

E d’altronde quanti di noi, incontrando un vecchio amico, non hanno mai detto: “Dobbiamo vederci, organizziamoci“. E poi magari sono passate settimane, mesi, anni e quell’incontro non l’abbiamo più organizzato.

L’estate 2023, invece, a Reggio Calabria è stata quella rimpatriate, dei ricordi, delle risate come se il tempo non fosse mai passato. O quasi. Manca poco a settembre, le vacanze scolastiche stanno per terminare, ma per le reunion tra vecchi compagni ormai lavoratori o in alcuni casi pensionati, c’è ancora tempo. Questa mattina, scorrendo i tanti messaggi arrivati in redazione, ci siamo imbattuti in una foto che ritraeva persone allegre, sorridenti. Eccone un’altra, ci siamo detti. Questa volta si tratta di un gruppo di studenti della 5B 1976/77 dell’Istituto Tecnico per Geometri “Augusto Righi” di Reggio Calabria. Cosa festeggiano? Una meravigliosa tappa degna di essere celebrata: i 46 anni del diploma.