Reggio Calabria, una bella notizia: dopo l’incendio di dicembre ha riaperto il Ristorante Villa Bakhita | FOTO

StrettoWeb

L’esempio più eloquente e lampante di ciò che significa “rialzarsi”. Coi fatti, coi sacrifici, nonostante tutto. Ha infatti riaperto, a distanza di quasi un anno da quel terribile incendio, Villa Bakhita, la sala ricevimenti di Bocale (Via SS 106 Jonica km 15), zona sud di Reggio Calabria, molto conosciuta in città soprattutto per la rinomata cucina dello Chef Bruno Ambrogio.

Le fiamme, in quella notte dello scorso dicembre che precedeva le giornate natalizie, hanno praticamente “cancellato” la cucina, il vero cuore del locale, il grande motore di un Ristorante costretto nei mesi successivi a rimboccarsi le maniche per ripartire, nonostante lo scoramento e dopo le difficili annate legate alla pandemia. Ma, così come dopo la prima mazzata, anche dopo la seconda – in silenzio – i grandi sacrifici di proprietario e lavoratori hanno fatto sì che Villa Bakhita potesse ripartire, con tanto coraggio e più forte di prima. La cucina, infatti, è stata totalmente rimessa in sesto: nuova di zecca, tutta rinnovata, come si può vedere nella gallery a corredo.

Ne ha persi tanti, di banchetti, lo Chef Ambrogio, soprattutto nel periodo Primavera-Estate. Circa l’80% di quelli programmati per tutto il 2023. Ma da qualche settimana è ripartito con vecchi e nuovi banchetti. La ricetta? E’ la solita: la buona cucina e la location suggestiva, soprattutto. E ora lo staff del locale invita tutti a prenotare i propri tavoli.

Chiunque volesse prenotare la sala per un ricevimento può contattare i seguenti riferimenti:

Whatsapp : 3289175205

: 3289175205 Email : villabakhita@gmail.com

: villabakhita@gmail.com Pagina Instagram

Sito: www.villabakhita.it