Reggio Calabria, i ragazzi della 5D si ritrovano dopo 50 anni dal diploma

Era da poco iniziata l’estate del 1973, quando conseguirono il diploma di ragioneria. Da allora è trascorso mezzo secolo, ma è rimasto il piacere di frequentarsi. I ragionieri della 5D dell’Istituto Tecnico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, si sono ritrovati per festeggiare 50 anni dal sospirato diploma.

Nel 1968, da ragazzi, avevano iniziato insieme un pezzo del cammino della loro vita prima di affrontare le loro storie, le famiglie, il lavoro, i figli, i nipoti.

Un evento ricco di emozioni, di sentimenti, di ricordi e di solidarietà, che ha visto ritrovarsi quei ragazzi e ragazze che hanno condiviso cinque magnifici anni della loro spensierata gioventù.

Dopo il rituale appello, con applausi alla chiamata della compagna che non c’è più, gli ex-ragazzi hanno passato insieme una serata di ricordi, buon cibo e canzoni. “I professori dicevano che la nostra doveva essere prima di tutto “Scuola di Vita”, dice uno di loro, “e così sono riusciti a insegnarci il rispetto dei valori umani e civili che fanno di un uomo un cittadino”. “È bello ed emozionante ritrovarsi così” prosegue un altro ex compagno di classe “come se il tempo non fosse passato, se non per i nostri volti decisamente più maturi”. Nonostante alcune giustificate defezioni hanno partecipato in 14, anzi 15 perché anche se da lassù la nostra amata Lucia era sicuramente con noi.