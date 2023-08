Reggio Calabria: originale reunion di amici per festeggiare il 40° Anniversario dal diploma

StrettoWeb

Ritrovarsi per festeggiare l’anniversario del diploma è evento bello e degno di nota, seppur nella sua ripetitività e “ordinarietà”. Farlo per consolidare un’amicizia ed un affetto pluridecennale che ha trasformato un manipolo di persone in un vero e proprio originale nucleo familiare, e solennizzarlo in maniera originale è evento da rimarcare. Quest’ultimo caso è quanto occorso, il 5 Agosto 2023, agli Amici della 5H dell’ITC R. Piria di Reggio Calabria che hanno conseguito il diploma nell’A.S. 1982/1983 e che si sono ritrovati a festeggiare il 40° anniversario nell’incantevole scenario dello Stretto di Messina e Reggio Calabria.

Alla rituale cena, allargata ai nuclei familiari degli Alunni/Amici, ha fatto seguito, preceduta da originale poesia celebrativa in vernacolo, la formazione del “Governo della 5H” con tanto di proclamazione ufficiale, consegna dell’attestato e rituale foto di gruppo.

All’evento non hanno voluto far mancare la loro presenza nemmeno alcuni Amici residenti al Nord che hanno percorso oltre 2.000 KM, tra andata e ritorno, nello spazio del fine settimana.

Nei loro vari incontri, che nei primi decenni ha visto la partecipazione anche dei docenti, la parola d’ordine è sempre stata “divertimento”, scherzare su tutto e di tutti, ironizzare, attribuire gli inevitabili soprannomi a ciascuno e trasformare in un istante il genitore, il funzionario, l’imprenditore, il professionista, prima serio e compito in un instancabile burlone dopo è stata una costante.

Ritrovarsi per il prossimo decennale è cosa banale e scontata perché sarebbe come dire che fratelli e sorelle si dessero un inutile e scontato appuntamento per celebrare un evento di famiglia. Quindi il prossimo appuntamento tra i goliardici Amici/Alunni della 5H 82/83 dell’ITC Piria sarà…………domani.