Reggio Calabria: mostra fotografica “I volti di Aism”

Il progetto nasce con l’intento di rappresentare i volti dei soci, dei volontari, dei cargiver e di tutti coloro che sostengono l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM. La finalità della mostra è far capire che, oltre la patologia, c’è sempre LA PERSONA con i suoi interessi, desideri, progetti, obiettivi. Il progetto I VOLTI DI AISM nasce da un’idea dei ragazzi del Servizio Civile Universale anni 2022/2023 e 2023/2024.

Autori delle fotografie sono Alessandra, Chiara, Elena, Gaetano e Filippo, aiutati e supportati da Elisa, Silvia, Giusy e Concy.

Un ideale filo conduttore lo ritroviamo nel “filo rosso” che accomuna tutte le foto, filo che unisce i soggetti fotografati pur mantenendo le peculiarità proprie di ognuno.

Lo scopo di questo progetto è far capire che, oltre la malattia, c’è sempre la persona nella sua interezza al centro, far conoscere il mondo di AISM e tutto ciò che gravita attorno alle persone con Sclerosi Multipla ed alla sezione provinciale presente sul territorio.

“I volti di AISM” può e deve essere un punto di forza per far conoscere il mondo della SCLEROSI MULTIPLA, il volontariato, le persone che con abnegazione dedicano tempo ed energie affinché ci sia una sezione attiva e dispensatrice di accoglienza e servizi e, soprattutto, le persone con Sclerosi Multipla che sono tra noi. A questa iniziativa hanno collaborato, per l’allestimento della mostra, lo studio fotografico PosaBi di Bruno Giordano ed il Centro Servizi Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria ai quali vanno i più vivi ringraziamenti.

Un ringraziamento sentito va all’amministrazione del Comune di Reggio Calabria che, con spirito di collaborazione e condivisione, ha concesso l’uso della Galleria di Palazzo S. Giorgio.

Ingresso Libero.