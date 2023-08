Reggio Calabria, malore improvviso stronca noto macellaio: città sotto shock | DETTAGLI

StrettoWeb

E’ stato un ferragosto triste quello di ieri a Reggio Calabria. Il noto macellaio di Gallico, Giuseppe Gangemi, è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia di Lazzaro, nei pressi di Capo d’Armi. L’uomo aveva 74 anni. La tragedia si è verificata nel pomeriggio mentre Gangemi era in acqua e faceva il bagno quando è deceduto sotto gli occhi di tantissimi bagnanti increduli alla scena a cui stavano assistendo, e poi rimasti a lungo in stato di shock.

L’uomo è stato notato da alcuni bagnanti mentre si trovava in acqua già privo di sensi ed è stato soccorso e trasportato a riva dove sono state prestate le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 e delle forze dell’ordine.

Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Enorme in queste ore la solidarietà espressa dai cittadini ai familiari. La macelleria di Gangemi è una delle più importanti e conosciute della città.