Reggio Calabria tra incuria e degrado: mobili e rifiuti sotto il naso dei bambini, vergogna!

I rifiuti depositati in maniera selvaggia su strade e marciapiedi non sono di certo una novità a Reggio Calabria. Ma il vero dramma si verificherà quando si smetterà di parlarne e di indignarsi di fronte a immagini come quelle delle foto in alto. Montagne di rifiuti e abbondono di mobili, posti proprio accanto ad una scuola dell’infanzia.

Le immagini sono state scattate a Pellaro, accanto alla scuola dell’infanzia Villa Rosa. “Le autorità competenti pur sapendo di tale stato di degrado (soprattutto perché accanto ci sono bambini) non intervengono per porre fine a tale scempio”, ci dicono i residenti stanchi di questa situazione non degna di un paese civile.

Parole al vento, le nostre? Può darsi, ma chi si rassegna, chi tace, chi non alza la voce per invitare chi di dovere a trovare una soluzione è complice di questo degrado che getta Reggio nella vergogna più totale.