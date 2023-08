Reggio Calabria, incidente nella notte a Catona: giovane in gravissime condizioni

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte nella zona nord di Reggio Calabria e precisamente a Catona. Nel sinistro, autonomo, è rimasto coinvolto un motociclo con a bordo 2 ragazzi di cui uno versa in condizioni gravissime e si trova ricoverato al Gom di Reggio Calabria in prognosi riservata. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.