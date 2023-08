Reggio Calabria, incidente in via Lia: feriti

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa a Reggio Calabria nella zona di Via Lia e precisamente nella traversa I di Via Lia. Nel sinistro sono rimaste coinvolti due mezzi che hanno riportato gravi danni. Due le persone ferite, fortunatamente non in gravi condizioni. Grande l’ingorgo di traffico generato dai curiosi che si fermano a guardare nella traversa bloccando la circolazione.