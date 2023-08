Anche Reggio Calabria celebra la Giornata Internazionale del Gatto

StrettoWeb

E Reggio Calabria si tinge di Internazionale anche con l’avvenuta celebrazione della Giornata Internazionale del Gatto, che nel 2023 ricade l’8 Agosto ed è volta a garantire la salute e il benessere di questo felino scelto come amico domestico da gran parte della popolazione mondiale, con un evento promosso ed organizzato dal Satellite dei Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri rappresentato dal suo Presidente Avv. Eliana Carbone e dal suo Segretario Sabrina Pavone ed a cui hanno partecipato il Dott. Roberto Genovese Presidente dell’ANFI sez. calabrese nonché Delegato Nazionale e Mary Foti Garante dei Diritti degli Animali del Comune di Reggio Calabria.

Ha introdotto l’argomento l’Avv. Eliana Carbone, la quale ha sottolineato come l’International Cat Day è una Giornata creata nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare per la protezione del Gatto ma che al contempo racchiude tutte quelle Giornate celebrative di questo felino che sono state scelte a livello Nazionale da ogni singolo Paese come ad es n: la data scelta dalle Autorità in Italia è il 17 Febbraio di ogni anno.

“Il Gatto – ha continuato l’Avv. Carbone – è richiesto come animale domestico dal 35,4% degli Italiani ed ha particolari caratteristiche come quella di poter saltare ad un ‘altezza superiore di 5 volte alla sua statura e correre anche a 50 km orari, arrivare a dedicare fino a 4 ore al giorno alla sua pulizia corporea, emettere fino a 100 suoni distinti e soprattutto essere molto dolce con i suoi padroni con caratteristiche potenziate in maniera differente in ragione della razza di appartenenza”.

A questo punto è intervenuto il Dott. Roberto Genovese che ha subito precisato che l’ANFI a livello Nazionale nacque già negli anni 1934-35 per iniziativa di un piccolissimo gruppo di amanti dei Gatti che fondarono la Società Felina Italiana, che poi divenne Federazione Felina Italiana e poi ancora successivamente negli anni 50 Associazione Nazionale Felini Italiana e che lui in particolare è anche allevatore del Gatto di razza British Shorthair e Longhair da circa 40 anni e si occupa prevalentemente della diffusione di questa razza come Sezione Calabrese cercando di incitare i giovani ad allevare il gatto di razza e soprattutto con l’obiettivo di formare sia i possessori di gatti che i nuovi allevatori indirizzandoli ad un allevamento selettivo con non più di 2-3 cucciolate ammesse per mamma gatta, evitando così di sfruttarla e che l’ANFI è a favore della sterilizzazione precoce nei gatti soprattutto Europei per il controllo delle nascite e riconosce la razza del Gatto Europeo facendolo partecipare anche alle esposizioni internazionali.

Infine ha concluso i lavori del piccolo meeting Mary Foti che ha voluto rimarcare che le Associazioni per la tutela degli Animali presenti sul territorio stanno lavorando davvero molto ed anche bene ma purtroppo non riescono a coprire tutte le zone perché il fenomeno del randagismo è così espanso e a livello comunale qui a Reggio Calabria ed infatti manca una struttura che accolga questi randagi. “Ho presentato una mia proposta al Comune di Reggio Calabria – ha dichiarato Mary Foti – in cui si richiede di predisporre un’organizzazione comunale che si occupi di identificare e censire tutte le colonie dei gatti, registrarle a norma di legge e provvedere alla sterilizzazione delle gatte”.

Mary Foti ha concluso il suo intervento riferendo che in queste ultime settimane la LAV si è occupata della sterilizzazione di un certo numero di gatte ma certamente per la grande quantità di queste feline presenti sul territorio il problema non è stato risolto e c’è ancora tanto da fare. Il meeting si è concluso con un ringraziamento da parte di tutti i partecipanti a coloro che si impegnano attivamente per aiutare in questo campo della protezione e tutela di questo prezioso felino, potendo\ esserci in mancanza di questo indispensabile supporto conseguenze negative anche sulle nostre condizioni igienico sanitarie.

Presidente ANFI sez. Calabria e Delegato Nazionale ANFI

Dott. Rodolfo Genovese

Garante dei Diritti degli animali del Comune di Reggio Calabria

Mary Foti

Presidente del Satellite Diritti Umani del Lions Club Carate Brianza Cavalieri

Avv. Eliana Carbone