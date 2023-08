Reggio Calabria: quella fiumara invasa da canneti e rifiuti che “speriamo non ci scappi il morto” | FOTO

StrettoWeb

Alcuni cittadini ci segnalano una situazione di incuria che può diventare un pericolo serio soprattutto in autunno e in inverno, con le piogge abbondanti e il rischio di esondazione. La zona è quella di Riparo vecchio Cannavò, dove si trova una fiumara visibile nelle foto della gallery scorrevole in alto, che confluisce, insieme al torrente di Cannavò, nel fiume Calopinace. Di fatto, come si vede dalle immagini, il torrente quasi non esiste più, invaso com’è da un fitto canneto e dai rifiuti.

“Speriamo che non ci scappi il morto – ci dicono i cittadini preoccupati -. Vorremmo riuscire a smuovere le acque prima dell’inverno. Può esondare e vicino ci sono le case. Il greto della fiumara è stato ripulito solo due volte nel giro di diversi anni, ma dall’ultima volta sono passati almeno 10 anni“, ci dicono ancora. Non solo. L’ultima ripulitura è stata “palliativa e superficiale, più una presa in giro che altro. Hanno seminato il canneto invece di sradicarlo“. In sostanza le piante sono state tagliate e lasciate lì, e la conseguenza naturale è stata che il canneto nel corso degli anni è diventato ancora più folto e rigoglioso.

Cittadini abbandonati a se stessi

Ma non basta. “Ci sono topi enormi, disinfestazione zero – ci raccontano ancora i cittadini – e spesso vengono camion a gettare dentro di tutto, come fosse una discarica. E molti creano discariche abusive a cielo aperto, abbandonando la spazzatura tra Cannavò e Vinco Pavigliana. Siamo abbandonati a noi stessi: le strade sono un colabrodo, ci sono perdite di acqua ovunque“. Nei giorni scorsi la vegetazione della fiumara ha preso fuoco e sono stati gli stessi cittadini di Cannavò, da soli, a spegnere il rogo.

Una situazione insostenibile alla quale il Comune dovrebbe far fronte nell’immediato, onde evitare che i timori dei residenti diventino realtà. Le piogge autunnali potrebbero causare seri problemi ad un torrente completamente ricoperto da vegetazione secca e rifiuti di ogni genere (ben visibile dalle foto persino un divano in ecopelle).