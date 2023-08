A Reggio Calabria il Ferragosto al Castello: apertura straordinaria per la mostra “Mattia Preti. Il Cavalier calabrese”

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che in occasione del Ferragosto il Castello Aragonese prevede l’apertura straordinaria delle sue sale dalle ore 16,00 alle ore 20,00. In tale occasione sarà possibile visitare la mostra artistica “Mattia Preti. Il Cavalier calabrese”. La mostra, allestita al terzo livello, propone un importante percorso artistico sul pittore calabrese, uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana del Seicento, nominato Cavaliere di Malta da papa Urbano VIII. Il percorso espositivo, vuole essere un tributo originale all’artista calabrese del periodo barocco italiano, da parte dell’associazione Calabria dietro le quinte e della Camera Regionale Arti e Moda Calabria “UNICRAM”, con la messa in opera di un suggestivo quanto prestigioso allestimento scenico composto da costumi artigianali, scatti fotografici e reinterpretazioni artistiche e figurative di alcune delle più importanti opere pittoriche pretiane.

L’iniziativa, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, è finalizzata a valorizzare e promuovere i beni culturali e artistici della città attraverso un percorso integrato che porta il visitatore a scoprire l’artista seicentesco attraverso l’allestimento espositivo del Castello Aragonese e la successiva visita alla pinacoteca civica, dov’è conservata la prestigiosa opera pittorica di Mattia Preti “Il ritorno del figliol prodigo”.

L’evento inserito nella programmazione del Festival Nazionale del Cabaret “Facce da Bronzi IX edizione” è realizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, il patrocinio della città metropolitana di Reggio Calabria e il sostegno della Regione Calabria – PAC 2014-2020.

La mostra sarà visitabile fino al 22 agosto con i seguenti orari di apertura: dal lunedì / venerdì – ore 8,30 /13,00 – 14,30 /19,00.

Sabato – 14,30 /19,00 – Domenica – 16,00 /20,00. In occasione degli eventi di spettacolo del 13 e 18 agosto l’apertura sarà prorogata fino alle ore 22,00.