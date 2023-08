Reggio Calabria, enorme incendio di rifiuti a piazza del Popolo: nube tossica sul centro storico | FOTO e VIDEO LIVE

StrettoWeb

Una enorme nube tossica di fumo sta inglobando il centro storico di Reggio Calabria dopo che un rogo di rifiuti è divampato poco fa a Piazza del Popolo. Un grosso cumulo di rifiuti sta bruciando rendendo l’aria irrespirabile in tutta la zona e la nube tossica si è spostata rapidamente sul centro della città, fin sul corso Garibaldi. Il rogo è esploso in via XXV luglio proprio a ridosso di Piazza del Popolo, dove da anni si trovano montagne di rifiuti abbandonati.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che con le maschere e le bombole in quanto l’aria è irrespirabile, stanno domando le fiamme. Scene da terzo mondo in pieno centro.

