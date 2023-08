Reggio Calabria, al Duomo concerto e messa per il 50° di sacerdozio di don Gianni Polimeni

StrettoWeb

La comunità parrocchiale della Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, insieme all’intera comunità diocesana, si preparano a festeggiare con grande gioia il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di monsignor Gianni Polimeni, già vicario generale della diocesi, e per lunghi anni parroco del Duomo.

Il primo momento di festa e ringraziamento sarà celebrato giovedì 31 agosto presso la chiesa parrocchiale di Santa Lucia a Reggio Calabria, la stessa dove il 2 settembre del 1973 don Gianni Polimeni veniva ordinato presbitero per imposizione della mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo del tempo, monsignor Giovanni Ferro.

Per l’occasione, alle 19:00, l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova presiederà la Concelebrazione eucaristica. Insieme al presule concelebreranno gli arcivescovi emeriti di Reggio Calabria – Bova, monsignor Vittorio Luigi Mondello e monsignor Giuseppe Fiorini – Morosini.

Venerdì 1 settembre, il concerto in Cattedrale del maestro Varagnolo

Il giorno dopo, venerdì primo settembre, alle 20, nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, si terrà invece un concerto d’organo eseguito dal giovanissimo organista padovano Matteo Varagnolo.

Il giovane maestro di appena 21 anni si esibirà nell’esecuzione di alcune organistiche elevazioni spirituali e mariane appartenenti ad un vasto repertorio musicale.

L’appuntamento è stato fortemente voluto dal parroco della Cattedrale, don Demetrio Sarica e dall’organista dello stesso Duomo di Reggio Calabria, il maestro Alberto Orio, proprio in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario di ordinazione presbiterale di don Polimeni che il giorno dopo – sabato 2 settembre, giorno in cui ricevette l’ordinazione – presiederà alle 19 una Santa Messa in Cattedrale.