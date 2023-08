Reggio Calabria, si delinea il programma della Festa di Madonna: importanti novità

StrettoWeb

Si va definendo il programma di Festa di Madonna a Reggio Calabria. In base alle prime indiscrezioni che arrivano da Palazzo San Giorgio, le bancarelle saranno collocate a Pentimele, le giostre invece dovrebbero essere o in minor quantità rispetto agli altri anni, al Tempietto oppure una parte al Tempietto e una parte a Pentimele insieme alle bancarelle. Per quanto riguarda invece il Quadro, nessuna preoccupazione per i fedeli che potranno assistere anche quest’anno alla tradizionale Processione che vedrà lo spostamento del Quadro dall’Eremo al Duomo di Reggio Calabria.

Il programma ufficiale verrà comunque presentato la prossima settimana.