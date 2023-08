Reggio Calabria: brutto incidente tra bici e auto, minore in gravi condizioni

StrettoWeb

Un violento scontro si è verificato poco fa nella zona nord della città a precisamente a Catona all’incrocio tra via Scopelliti e via Nazionale. Il sinistro è stato tra una bici su cui viaggiava un minorenne che si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Gom e un’auto. Il ragazzo a bordo della bici ha impattato violentemente contro il parabrezza dell’auto che si è completamente distrutto.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente e gli agenti della Polizia Locale coordinati dal Comandante Salvatore Zucco, stanno lavorando per ricostruire la dinamica e per il momento hanno sequestrato i mezzi.