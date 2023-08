Reggio Calabria, ci risiamo: bambini a rischio nella villetta di Santa Caterina | FOTO

StrettoWeb

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione, con relative foto visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, di un pericoloso disagio per i cittadini reggini, bambini in particolare:

“La presente per segnalare il grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, principalmente dei bambini, presso la villetta di Santa Caterina in Reggio Calabria. Il pavimento in legno, che già da mesi era visibilmente pericolante, sta ulteriormente cedendo con il serio rischio che, a causa di lastre già sganciate dalla base, si possa cadere e ferirsi. Si notano giostre rotte e panchine traballanti.

Come cittadino e genitore ho tempestivamente inviato una nota con richiesta di urgente intervento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Comune ed ai vigili al fine di scongiurare seri incidenti con l’augurio, tra l’altro, che venga ripristinato lo stato dei luoghi: sarebbe doveroso che ci fosse una continua manutenzione dei parchi sia della zona nord che della zona sud di Reggio Calabria, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico ma soprattutto dei bambini”, conclude la segnalazione firmata dall’Avv. Giuseppe Gentile.