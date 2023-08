Reggio Calabria, allarme acqua non potabile in via Gebbione: “divieto di utilizzo”

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari sull’intera via Gebbione. “Vista la nota dell’A.S.P./SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n.1346 del 17-08-2023, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 0196081. E del 17-08-2023, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile, prelevati da personale ASP, presso la fontanina del Condominio “3 stelle” di Via Gebbione n. 1/f e presso la fontanina pubblica in via Gebbione all’altezza del civico n. 30, da cui emerge che tali campioni risultano “NON conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 18/2023”, a causa della presenza di batteri coliformi Escherichia Coli, e che si rende necessario disporre l’inibizione temporanea dell’acqua al consumo alimentare, nonché garantire la revisione della rete idrica interessata e la clorazione continua;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nella zona in premessa.

Il Settore “Ambiente” provvederà, con la massima urgenza, all’adozione di tutte le misure prescritte dall’ASP di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità“.