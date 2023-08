Reggio Calabria, a Santa Caterina “Una culla di libri on the road”

StrettoWeb

Sarà Parco Piazza Sant’Ambrogio, luogo d’incontro per bambini ed adulti situata nel rione Santa Caterina di Reggio Calabria, ad ospitare la prossima tappa del percorso itinerante del progetto “Una culla di libri on the road”. L’iniziativa si terrà martedì 22 agosto dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Protagoniste degli incontri di animazione alla lettura saranno, ancora una volta, le periferie. La modalità “itinerante” del progetto ha, difatti, la finalità di coinvolgere le famiglie italiane e straniere presenti nella città di Reggio Calabria e guidarle, con il supporto degli educatori delle associazioni “ASD Ludico-educativa Lelefante” e “Adexo”, verso la scoperta della lettura precoce (0-6 anni), attività essenziale a rafforzare la relazione adulto-bambino.

L’iniziativa fa parte delle numerose attività inserite nel progetto “Una culla di libri”, progetto a vocazione multiculturale (vincitore del Bando “Leggimi 0-6” 2021 e finanziato dal Centro Per il Libro e la Lettura) sviluppato da Arci Reggio Calabria APS in sinergia con il Comune di Reggio Calabria, che sostiene ed incoraggia lo sviluppo di attività progettuali dedicate alla fascia dei bambini dai 0 ai 6 anni all’interno del territorio dell’amministrazione.

Per restare aggiornati sulle prossime tappe in programma e sulle attività svolte dal progetto “Una culla di libri”, è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/unaculladilibri.