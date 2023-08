Reggio Calabria, 50 anni fa il diploma e ora la rimpatriata con la prof. Macrì

StrettoWeb

Ritrovarsi per festeggiare il 50° anno dal conseguimento del diploma: un evento – come tanti in questa strana estate amarcord 2023 – che consolida un’amicizia, la quale ha trasformato, insieme ad un affetto pluridecennale, un gruppo di persone in un vero proprio originale nucleo familiare. Un appuntamento che è stato solennizzato dagli amici della 5E elettrotecnici dell’istituto Panella di Reggio Calabria. Si tratta di ‘ragazzi” che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 1972/1973.

Il gruppo, quello della 5E, si è voluto ritrovare per festeggiare il 50° anniversario del diploma in un noto ristorante di Reggio. All’evento ha partecipato anche la professoressa Macrì, che oltre ad essere una validissima insegnante di matematica, è stata anche una grande maestra di vita per come affrontare il futuro.

La parola d’ordine della serata è stata “ricordare“. Il gruppo di amici si è salutato a fine serata con l’impegno di ritrovarsi ancora tutti insieme anche per gli anni a venire.