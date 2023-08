StrettoWeb

Le Associazioni reggine ANMIG – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia ed “Amici del Museo” presiedute rispettivamente da Antonio Mammì, Nicola Pavone e Francesco Arillotta hanno organizzato a Reggio Calabria per domenica 3 settembre 2023 il Convegno “Reggio Calabria, 3 settembre 1943: inizia l’attacco alla fortezza nazifascista”.

Il 3 settembre 1943, Reggio Calabria è la prima città del Continente Europeo dove, con l’«Operazione Baytown», truppe dell’Ottava Armata britannica, al comando del maresciallo Montgomery, liberano dal regime nazifascista.

Inizia da qui l’attacco anglo-americana che, nella Seconda Guerra Mondiale, porterà alla sconfitta delle Forze dell’Asse.

Le Associazioni reggine ANMIG, UNUCI e ‘Amici del Museo’ ricorderanno domenica prossima, nella ricorrenza di quella data, l’evento che vide lo sbarco di due divisioni canadesi sulle spiagge di Reggio Calabria e di Gallico.

Dopo gli interventi dei Presidenti delle tre Associazioni nella sede di via Amendola dell’ANMIG alle 18:00 il generale d. (ris.) Pasquale Martinello, Presidente di “Calabria in Armi”, relazionerà sul tema “Lo sbarco alleato in Calabria”.

Si vuole così ricordare quel momento particolarmente topico del grande conflitto mondiale, ma anche tutti quei Reggini che ne furono involontari protagonisti.