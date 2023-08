Reggio: 4 arresti per droga ed evasione, una donna nascondeva lo stupefacente negli slip

StrettoWeb

A Reggio Calabria – Catona, i Carabinieri hanno arrestato, una 33enne e un 40enne, reggini, già noti alle Forze dell’Ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari dell’Arma, dopo aver fermato i due nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale e averli sottoposti a perquisizione personale, hanno rinvenuto un involucro contenente 130 sostanza stupefacente di tipo marijuana, nascosto dalla donna all’interno degli slip. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre gli arrestati a seguito della convalida dell’arresto, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arrestati inoltre, per evasione, nel corso di servizi di controllo del territorio a largo raggio, dai carabinieri della stazione di Reggio Calabria –Rione Modena, un 46enne e un 23enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, sono stati sopresi dagli operanti all’esterno della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni cautelari loro imposte. Ancora una volta, una testimonianza di come sia sempre alta l’attenzione dell’Arma per i crimini in materia di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di contrastare tale fenomeno diffuso specie tra i giovani e l’attività di prevenzione volta sempre a garantire la pubblica incolumità. Trattandosi di procedimenti in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale.