Reggina, voce alla politica. Minasi: “ho parlato con Lotito”. Latella: “si faccia format a 22 squadre”

Come annunciato qualche giorno fa, questa sera al Granillo c’erano anche le Istituzioni. Comune, con il Sindaco f.f. Brunetti; Città Metropolitana, con il Sindaco f.f. Versace; poi il Delegato allo Sport Latella e la Senatrice della Lega Tilde Minasi. Hanno assistito all’iniziativa, intervenendo a margine ai microfoni dei giornalisti.

“Io, come credo tutte le altre Istituzioni, abbiamo cercato di fare l’impossibile, ma abbiamo trovato muri. Speriamo che il Consiglio di Stato si possa ravvedere perché la Reggina ha subito un’ingiustizia. Ho fatto di tutto a Roma col Ministro, con Gravina, persino con Lotito“, le parole di Tilde Minasi. “Oggi c’è una squadra sana, coi debiti pagati, e non si vede perché si debba buttare sul fallimento. A me il Ministro aveva paventato l’ipotesi di ampliare le squadre a 22, così eravamo tutti contenti”, aggiunge.

La Senatrice Tilde Minasi all'iniziativa del Granillo

“La politica deve agire bloccando le retrocessioni di Brescia e Perugia, portando la B a 22 squadre. Sia la Reggina che il Lecco meritano di disputare il campionato di Serie B. Ci stiamo anche muovendo affinché il calcio a Reggio Calabria non si perda. Dobbiamo garantire una continuazione. C’è interesse? Ci sono tantissimi imprenditori che chiedono di poter contribuire affinché la Reggina possa continuare a fare calcio, noi valuteremo tutte le proposte che arriveranno insieme ai due Sindaci”, le parole del Delegato allo Sport Latella.

Il Delegato allo Sport Giovanni Latella

“L’augurio è che il 29 il Consiglio di Stato ribalti il Tar, ma se così non dovesse essere dobbiamo stare pronti a non perdere la dignità”, aggiunge invece il Sindaco f.f. Brunetti.

Il sindaco Paolo Brunetti