Reggina, udienza al Tar in corso: presenti Saladini e Ferraro, verso la sentenza nella giornata di domani

E’ in corso l’udienza al Tar del Lazio – iniziata alle ore 15 – per quanto concerne la riammissione in Serie B della Reggina. La sentenza dovrebbe arrivare nel corso della giornata di domani, giovedì 3 agosto. Rimangono tuttavia ore di attesa, speranza e ansia in città per un verdetto cruciale.

La sorpresa, però, è un’altra. Perché, sì, di sorpresa possiamo parlare. Presenti infatti al Tar anche Saladini e Ferraro, patron e socio uscenti della Reggina. Ricordiamo che 14 giorni fa Saladini ha annunciato sul sito ufficiale la cessione del 100% delle quote del club all’imprenditore Manuele Ilari. L’accordo prevede una clausola rescissoria in caso di mancata riammissione in Serie B. Ufficialmente, quindi, dovrebbe essere Ilari oggi al Tar e dovrebbe essere lui ad avere titolo a gestire la Reggina, ma in queste due settimane non s’è mai fatto vedere a Reggio. E oggi al Tar è spuntato di nuovo, a sorpresa, Felice Saladini…