Reggina, tutta la tristezza di Taibi: “ci hanno affossati, ma non nella dignità…”

“Oggi è una giornata triste… ci hanno affossati, ma non nella dignità e nella forza. Ci rialzeremo e saremo più forti di prima. Forza Reggina”. Una frase scritta in bianco, sullo sfondo di un cielo cupo. Autore: Massimo Taibi, il Direttore Sportivo della Reggina, l’ultimo a mollare, colui che ha sperato fino all’ultimo.

In questa storia sui social, l’ex portiere esprime tutta la propria tristezza poco dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che estromette definitivamente la Reggina dal calcio professionistico. Di nuovo. Meno di dieci anni dopo. Negli ultimi cinque, però, lui era stato grande protagonista. Con tre proprietà e con un obiettivo sempre nel cuore, quello che a gennaio stava per raggiungere, insieme a tutta la città. E invece no. Svanisce tutto così…