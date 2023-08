Reggina, ancora buone notizie sullo stadio Granillo: manto erboso ok per inizio campionato

StrettoWeb

Certo, a differenza degli ultimi due anni, oggi serve essere riammessi in Serie B (buone speranze al Tar). Però, quantomeno, eventualmente si eviteranno le figuracce del 2021 (Reggina-Monza a rischio alla prima di campionato) e del 2022 (richiesta, ottenuta, di giocare le prime due fuori casa). Quest’anno infatti, per fortuna e finalmente, il manto erboso dello stadio Granillo si presenta in condizioni decisamente migliori per l’avvio del campionato, previsto (in caso di riammissione e senza alcun rinvio del torneo) per il 19 agosto con Reggina-Modena prima di campionato.

L’Amministrazione comunale sta operando in continuità per il ripristino ed il mantenimento del manto erboso del terreno di gioco dell’impianto. A darne notizia il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella che ha ringraziato i tecnici impegnati nelle operazioni, nello specifico la funzionaria responsabile del Servizio Edilizia Sportiva del Comune Eleonora Megale e l’impresa Stillitano, che sta operando per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso.

“Naturalmente – ha affermato Latella – speriamo che la vicenda di carattere giudiziario che sta riguardando la Società possa concludersi positivamente. In ogni caso da parte nostra, in maniera responsabile, stiamo continuando ad operare per consegnare alla squadra una struttura sportiva in perfette condizioni, in vista dell’avvio della nuova stagione sportiva. Dopo i lavori degli anni scorsi realizzati dall’Amministrazione comunale in queste ore stiamo operando sul sistema di illuminazione dello stadio e sul manto erboso, che risulta già in buone condizioni e sarà pronto da qui ad un paio di settimane, per l’avvio del campionato”.