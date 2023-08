Reggina, Scopelliti: “affossata da inetti e incapaci, esattamente come la citta”

StrettoWeb

“La vicenda della Reggina ripropone lo stesso drammatico metodo con cui è stata affossata la nostra Città. Adesso è il tempo della consapevolezza. Reggio deve risorgere e per farlo deve avere fiducia nei suoi figli migliori, non c’è più spazio per inetti ed incapaci”. Lo ha appena detto Giuseppe Scopelliti, commentando l’esclusione definitiva dalla serie B della Reggina con l’ennesima bocciatura giudiziaria oggi presso il Consiglio di Stato. Anche a Condofuri in bagno di folla sta accompagnando la presentazione del libro “Io sono libero”, con cui l’ex sindaco e governatore racconta la sua storia.